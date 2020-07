Multiservizi, Pd Campidoglio: solidarietà a dipendenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Esprimiamo solidarieta’ e sostegno ai 270 lavoratori di Roma Multiservizi dell’appalto per la raccolta dei rifiuti alle utenze non domestiche (Und) costretti ad occupare la sede dell’ AMA in via Calderon de La Barca. Mentre la raccolta differenziata delle utenze non domestiche va a picco e le immondizie si accumulano sui bordi delle strade nonostante l’assenza di turisti a Roma, la sindaca Raggi e l’A.U. di AMA Stefano Zaghis lasciano a casa 270 operatori. Il servizio offerto ai negozi, ai bar e ai ristoranti e’ quasi del tutto inesistente e nonostante cio’ si preferisce lasciare per strada questi dipendenti e le loro famiglie. Quelli cui stiamo assistendo in questi giorni e’ inaccettabile, la sindaca intervenga, spieghi come intende porre rimedio ad un servizio che e’ stato di ... Leggi su romadailynews

Roma, 17 luglio 2020 – «Da Ama ancora nessuna soluzione concreta ai 270 lavoratori impegnati nel servizio di raccolta non domestica che faceva capo all'Ati composta da Roma Multiservizi, Sea, Isam e L ...

Mattinata di agitazione negli uffici dell'Ama, in via Calderon de la Barca 87, a Roma. Decine di persone hanno occupato pacificamente la sede e si sono incatenate per protestare contro l'azienda che s ...

