MotoGp, Rivola: "L'Aprilia non può aspettare Iannone in eterno" (Di venerdì 17 luglio 2020) JEREZ - " Noi stiamo aspettando Iannone che si professa innocente, ma non potremo aspettarlo in eterno, abbiamo i nostri progetti sportivi da rispettare. L'intervento della Wada ha rallentato tutto, ... Leggi su corrieredellosport

