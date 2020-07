Milano, incidente tra un monopattino elettrico e un autocarro: grave una donna di 31 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Una donna di 31 anni alla guida di un monopattino elettrico si è scontrata contro un autocarro a Milano, finendo investita: ora si trova ricoverata in coma all’ospedale Niguarda. L’incidente è accaduto in tarda mattinata in via Braga, una traversa di via Gioia: secondo una prima ricostruzione, la donna non avrebbe rispetto una precedenza, finendo contro l’altro mezzo. Sbalzata a terra, ha sbattuto violentemente la testa. Si tratta del primo incidente grave che vede coinvolto un monopattino nel capoluogo lombardo di cui si ha notizia. Sul posto sono gli agenti della Polizia locale di Milano: il monopattino ... Leggi su ilfattoquotidiano

