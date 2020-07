Milano, incidente tra un monopattino ed un autocarro: grave una donna (Di venerdì 17 luglio 2020) Brutto incidente a Milano, dove una donna alla guida di un monopattino elettrico si è schiantata contro un autocarro: ora è grave la sua condizione Continuano a far discutere i monopattini elettrici. Questi nuovi mezzi per spostarsi in città e ad emissione zero, continuano a suscitare la preoccupazione di molti, che li riterrebbero pericolosi. Infatti, alla guida di questi mezzi non si hanno protezioni, se non il casco. Inoltre potrebbero essere pericolosi anche per chi guida macchine o altri mezzi. Oggi a Milano si è consumata l’ennesima tragedia legata ai monopattini. Infatti una donna di soli 31 anni alla guida di questo mezzo, si ... Leggi su bloglive

