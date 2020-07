La Regina Elisabetta contro la mamma di Meghan: è scontro tra suocere (Di venerdì 17 luglio 2020) La Regina Elisabetta è rimasta molto arrabbiata per alcune immagini che sono state condivise dai settimanali di tutto il mondo e che ritraggono la madre di Meghan Markle in compagnia del nipote Archie, il primogenito di Meghan e Harry. Doria Ragland, questo il nome della mamma della sposa dell’ex principe Harry, si sarebbe resa colpevole di essere stata immortalata con un … L'articolo La Regina Elisabetta contro la mamma di Meghan: è scontro tra suocere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

