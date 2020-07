La Catalogna vieta gli assembramenti di oltre dieci persone, Barcellona-Napoli va giocata a Lisbona (Di venerdì 17 luglio 2020) Repetita iuvant: siamo sicuri che Barcellona-Napoli si possa disputare al Camp Nou? Ieri il Napolista vi aveva informati sull’aumento della curva di contagi in Catalogna. La situazione è allarmante al punto che oggi il governo catalano ha stabilito nuove misure restrittive: a Barcellona si può uscire di casa solo in casi di stretta necessità; sono vietati gli assembramenti di più dieci persone, bar e ristoranti devono ridurre la capienza del 50%, la festa del santo patrono (Jordi) non avrà la classica cerimonia. In una sola settimana a Barcellona i casi sono triplicati, ieri in Catalogna sono stati registrati 1.293 nuovi contagiati. Non è escluso che nelle ... Leggi su ilnapolista

