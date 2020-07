Inter, il Monza vuole Esposito: idea prestito (Di sabato 18 luglio 2020) Sebastiano Esposito è nella lista dei possibili rinforzi del Monza per rinforzare la rosa per la prossima stagione in Serie B. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha deciso di puntare con decisione l’attaccante dell’Inter. C’è l’idea di un prestito per un giocatore richiesto anche da Sampdoria, Bologna e Parma. Ma prima per l’Inter c’è la priorità per il rinnovo fino al 2025, poi si penserà all’eventuale cessione. Leggi su sportface

