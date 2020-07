I nuovi episodi di Blue Bloods 9 su Rai2 dal 17 luglio: orari e programmazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Tornano in onda gli episodi di Blue Bloods 9 su Rai2. La serie crime, dopo una breve pausa, viene riproposta nel palinsesto della rete e in seconda serata. Mancano una manciata di episodi al finale della nona stagione, che si concluderà con l'atteso matrimonio tra Eddie e Jamie. Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo nella serata del 17 luglio su Rai2.Si intitola Verità nascoste l'episodio 9x17 in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:L'amico di lunga data di Frank, Lenny (la guest star Treat Williams), gli rivela che in un prossimo esposto verrà mostrata una parte del marcio della polizia di New York. Inoltre, Erin deve decidere come accusare un medico i cui trattamenti sperimentali hanno portato alla morte della ... Leggi su optimagazine

devjdian : RT @TgrVeneto: Nuovi particolari dall'operazione 'Taurus' della Dda di Venezia. Tra gli episodi anche il pestaggio di un sindacalista che r… - ScientificGenre : RT @TgrVeneto: Nuovi particolari dall'operazione 'Taurus' della Dda di Venezia. Tra gli episodi anche il pestaggio di un sindacalista che r… - goodlands_ : Ho sognato che uscivano altre due stagioni di She-Ra a caso e il mio primo pensiero non era 'ah che bello nuovi epi… - dododidi25 : #the100!! No sto ancora urlando dalla gioia, stupore e shock! Cioè stanno trasmettendo ora i nuovi episodi di… - Barone_T_Regoli : @antondepierro #feltri, oltre che disgustoso nelle sue espressioni, è anche poco lungimirante.. con la morte di Cam… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi episodi Un posto al sole, arrivano in tv i nuovi episodi girati post-lockdown, tra distanziamento e baci (e abbracci)... Corriere della Sera La serie Emily In Paris con Lily Collins sarà distribuita da Netflix

La nuova commedia romantica Emily in Paris, scritta e prodotta da Darren Star, approderà su Netflix. La serie, composta da 10 episodi della durata di mezz’ora e prodotta dagli MTV Studios, era stata o ...

I nuovi manga annunciati da Star Comics

Star Comics ha annunciato 4 novità manga per i prossimi mesi, ovvero Phantom Stalker Woman, Creamy Mami – La Principessa Capricciosa, Olympia Kyklos, Doraemon Volume 0. Di seguito trovate tutti i dett ...

La nuova commedia romantica Emily in Paris, scritta e prodotta da Darren Star, approderà su Netflix. La serie, composta da 10 episodi della durata di mezz’ora e prodotta dagli MTV Studios, era stata o ...Star Comics ha annunciato 4 novità manga per i prossimi mesi, ovvero Phantom Stalker Woman, Creamy Mami – La Principessa Capricciosa, Olympia Kyklos, Doraemon Volume 0. Di seguito trovate tutti i dett ...