GP di Spagna prove libere: riprende il discorso (Di venerdì 17 luglio 2020) Con le prove libere di oggi, il motomondiale da inizio al GP di Spagna. Nel primo GP dopo l’infinita pausa da pandemia ritroviamo tutte le classi insieme, seppur a porte chiuse. Vediamo in sintesi cosa è successo nelle sessioni del mattino del del pomeriggio. GP Spagna, le prove libere della MotoGP FP1 Marc Marquez riprende da dove aveva lasciato. Nella FP1 il campione del mondo guarda tutti dalla cima della classifica, stampando un 1’27″350. Il catalano ha pensato a lavorare per mettere a posto la sua Honda…e a fare da istruttore al fratellino Alex Marquez, il quale è parso in difficoltà nel turno. Il campione in carica della Moto2 è 16esimo, a 8 decimi di distacco dal fratello maggiore. Dietro Marquez ... Leggi su sport.periodicodaily

