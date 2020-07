Forza Italia, in corso vertice tra Caldoro-De Siano e i parlamentari: si accelera sulle liste (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ in corso a piazza Bovio a Napoli, nella sede di Forza Italia, un vertice tra Stefano Caldoro, candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Campania, il coordinatore degli azzurri Domenico De Siano e i parlamentari di Fi. Si accelera sulla liste: dopo settimane di tensioni, De Siano e Caldoro proveranno a coinvolgere nella composizione deputati e senatori. Non è escluso che sarà richiesta la disponibilità a tutti alla candidatura. A quanto trapela, oggi saranno definite le liste di Forza Italia nella 4 province (Avellino, Caserta, Benevento e Salerno). Mentre ... Leggi su anteprima24

