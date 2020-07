Dl semplificazioni: Mise, misure banda ultralarga, ambiente e digitalizzazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Pacchetto messo a punto da Patuanelli per sburocratizzazione, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 17 lug - E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dl semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce un quadro di misure organiche volte a facilitare la ripresa economia del Paese dopo l'emergenza Covid. Lo ... Leggi su borsaitaliana

Ultime Notizie dalla rete : semplificazioni Mise DL SEMPLIFICAZIONI, MISE: LE MISURE PER LE IMPRESE (3) 9 colonne Azzolina: "La scuola riapre e non chiude più. Sfido Salvini in tv"

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ci mette la faccia: “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Ora sappiamo cosa fare, ma serve la responsabilità di tutti”.

Dl Semplificazioni: Ancot, per Ini-Pec recepito nostro contributo

Roma, 17 lug. (Labitalia) - L'Associazione nazionale consulenti tributari plaude al recepimento, nel decreto Semplificazioni pubblicato il 16 luglio in Gazzetta Ufficiale, dell'indicazione che chiedev ...

