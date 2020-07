«Corrotti», «mafiosi», le proteste in Bulgaria non si placano (Di venerdì 17 luglio 2020) Decine di migliaia di persone sono scese in piazza negli ultimi giorni per protestare contro il Governo Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Corrotti», «mafiosi», le #proteste in #bulgaria non si placano #corruzione - corrado_ita : @GenSangiuliano quindi ha implicitamente detto che il marcio è anche nelle forze dell'ordine che di fatto starebber… - falitalia : RT @Scacciavillani: #Autostrade Finisce la pacchia per i rentiers e inizia la goduria per i corrotti, i parassiti, gli incapaci, i portabor… - abertolucci6 : RT @Scacciavillani: #Autostrade Finisce la pacchia per i rentiers e inizia la goduria per i corrotti, i parassiti, gli incapaci, i portabor… - Salvato53666324 : @fralittera Nel girone d'andata contro di noi var e arbitri mafiosi corrotti hanno pilotato le partite contro Parma… -

Ultime Notizie dalla rete : Corrotti mafiosi A(t)tacco di mafia: la corruzione denunciata in un fotoprogetto Lecceprima.it Bulgaria, “il premier Borissov corrotto e affiliato alla mafia”: sesto giorno di proteste per chiedere le dimissioni

Sei giorni di proteste per chiedere le immediate dimissioni del premier e leader del partito conservatore Gerb, Boyko Borissov, accusato, come il procuratore generale Ivan Ghescev, di essere “corrotto ...

Bulgaria: ancora proteste contro il "corrotto" Borissov

Manifestazioni, per ora, pacifiche, indirizzate al governo del primo ministro Boryko Borrisov e in appoggio al presidente Ruman Radev , in forte contrasto politico con il premier, che chiede di ...

Sei giorni di proteste per chiedere le immediate dimissioni del premier e leader del partito conservatore Gerb, Boyko Borissov, accusato, come il procuratore generale Ivan Ghescev, di essere “corrotto ...Manifestazioni, per ora, pacifiche, indirizzate al governo del primo ministro Boryko Borrisov e in appoggio al presidente Ruman Radev , in forte contrasto politico con il premier, che chiede di ...