Chelsea, Willian: «Conte? Non solo io, anche altri giocatori hanno avuto problemi con lui» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il centrocampista del Chelsea, Willian, ha parlato di Antonio Conte durante un’intervista sul canale YouTube di Ale Oliveira Willian, centrocampista del Chelsea, ha commentato la gestione dello spogliatoio del suo ex allenatore, Antonio Conte, quando l’attuale tecnico dell’Inter allenava proprio il club inglese. Ecco le dichiarazioni del giocatore brasiliano: «Con tutti i manager che ho avuto ho imparato qualcosa, qualunque fosse la situazione. Con Conte ho vinto e appreso alcune cose, ma ho avuto anche dei problemi, come altri giocatori. Non mi riferisco al modo in cui allena, ma deve capire il lato di un giocatore sia come persona, sia come ... Leggi su calcionews24

ddiohakan : @EmmeEmm_ Se fosse un sito di valutazione analitica si, Willian in questo momento vale 0 euro perché il Chelsea non… - EpicWilly09 : RT @NonConoscoVG: Aveva: Alonso, Willian, Hazard, Kantè e Courtois (ne cito solo 5 a caso..). Oggi ha: D'Ambrosio, Candreva, Gagliardini,… - Sssince1908 : @lorenzo_lollo98 @giovannibrenteg Cmq il 343 lo usava pure conte al chelsea. Tridente hazard morata willian, più i… - Pirichello : @EmmeVaiPiano @xCUPCAKESIVAN Non è che non li avete, non li vuole, Conte lo ha fatto al Chelsea perchè non poteva p… - Claudio35260961 : RT @NonConoscoVG: Aveva: Alonso, Willian, Hazard, Kantè e Courtois (ne cito solo 5 a caso..). Oggi ha: D'Ambrosio, Candreva, Gagliardini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Willian Chelsea, Willian: «Conte? Non solo io, anche altri giocatori hanno avuto problemi con lui» Calcio News 24 Chelsea, Willian: «Conte? Non solo io, anche altri giocatori hanno avuto problemi con lui»

Willian, centrocampista del Chelsea, ha commentato la gestione dello spogliatoio del suo ex allenatore, Antonio Conte, quando l’attuale tecnico dell’Inter allenava proprio il club inglese. Ecco le ...

Calciomercato Roma, no alla MLS: colpo a zero ancora possibile

. Dopo Pedro, potrebbe arrivare dal Chelsea anche il brasiliano Willian. Il sogno Willian resta ancora possibile. La Roma ha già trovato l’intesa con lo spagnolo Pedro in scadenza di contratto col Che ...

Willian, centrocampista del Chelsea, ha commentato la gestione dello spogliatoio del suo ex allenatore, Antonio Conte, quando l’attuale tecnico dell’Inter allenava proprio il club inglese. Ecco le .... Dopo Pedro, potrebbe arrivare dal Chelsea anche il brasiliano Willian. Il sogno Willian resta ancora possibile. La Roma ha già trovato l’intesa con lo spagnolo Pedro in scadenza di contratto col Che ...