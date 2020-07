Camilleri era il Re dell’empatia. La dominava come nessuno (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli ultimi anni della sua vita li ha passati, pressoché cieco e circondato da cumuli di pacchetti di sigarette (quelle toste), in un bell’appartamento nell’austera via Asiago, a Roma, a pochi passi dalla storica sede di Radio Rai. Azienda di Stato con la quale Andrea Calogero (secondo nome siculissimo che ha sempre tenuto un po’ nascosto, non si capisce poi perché, visto che della Sicilia era un emblema) Camilleri è sempre stato casa e bottega. Volto talvolta nei promo dei tele-racconti, suo malgrado, ma soprattutto instancabile creatore di contenuti di fiction seriale dagli ascolti ben più miracolosi dell’acqua della piscina di Lourdes. Il papà del Commissario Montalbano, che tornerà con un nuovo episodio anche nel prossimo palinsesto di Rai1, ci ha lasciati esattamente un anno fa, a 93 anni, per un ... Leggi su tpi

emmabaccaglio : A proposito di #TraLeParole invio volentieri @CasaLettori ?????? “ Il telefono sonò che era appena arrinisciuto a… - adelestancati : RT @Yaris167: “Quella era l'amicizia siciliana, la vera, che si basa sul non detto, sull'intuìto: uno a un amico non ha bisogno di domandar… - CasaLettori : RT @Yaris167: “Quella era l'amicizia siciliana, la vera, che si basa sul non detto, sull'intuìto: uno a un amico non ha bisogno di domandar… - thevisioncom : Oggi, un anno fa, moriva lo scrittore Andrea Camilleri. Oltre ad aver dato vita al commissario Montalbano, era anch… - Vale22046 : RT @VentagliP: 'Davanti a lui, ferma come se lo aspettasse, c’era una coppola. E non era una coppola quatrigliè da turista inglisi o verdol… -