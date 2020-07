Azzolina: no Termoscanner a Scuola per Evitare Assembramenti (Di venerdì 17 luglio 2020) La Ministra Azzolina, ospite al programma “In Onda” di La 7, interviene in merito alla misurazione della temperatura a casa e all’utilizzo del Termoscanner a Scuola. Per quanto riguarda il Termoscanner, Azzolina afferma che il suo utilizzo potrebbe causare dei problemi. Spiega con un esempio: “Immaginate 3000 studenti ad un metro di distanza che la mattina entrano in fila indiana a Scuola. Noi dobbiamo Evitare gli Assembramenti e questo lo sarebbe“. La Ministra continua: “La misurazione della febbre, della temperatura in via precauzionale va fatta a casa“. Poi aggiunge che dev’essere “un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori che sanno di dover misurare la ... Leggi su youreduaction

“Le scuole il 14 settembre riapriranno, le famiglie devono stare tranquille ed evitare di sentire i campanelli di allarme dei Salvini di turno”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, interv ...

