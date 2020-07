Assassin's Creed Valhalla e la sua modalità 'X-Ray' che ricorda molto Mortal Kombat (Di venerdì 17 luglio 2020) A quanto pare Assassin's Creed Valhalla ha adottato una feature interessante simile a quella presente all'interno di Mortal Kombat. Nel recente gameplay del gioco, ad un certo punto la lama celata che penetra all'interno del nemico, fa scattare una cinematica che mostra la devastazione che fa l'arma nel corpo del malcapitato.La maggior parte dei fan credevano che fosse stato creato ad hoc da Ubisoft giusto per dare quel tocco di gore nella presentazione del gioco. Invece non è così: la modalità "X-Ray" non è un vezzo di Ubisoft, ma sarà presente proprio all'interno del titolo. Il director di Valhalla, Benoit Richer, ha chiarito questo punto dopo le domande di un fan.Richer ha assicurato che questo piccolo video sarà presente ... Leggi su eurogamer

A quanto pare Assassin's Creed Valhalla ha adottato una feature interessante simile a quella presente all'interno di Mortal Kombat. Nel recente gameplay del gioco, ad un certo punto la lama celata che

