Ambientalmente Lecco: 'Consumo di suolo zero per evitare tragedie come quella di Palermo' (Di venerdì 17 luglio 2020) Arrivare a Consumo di suolo zero, per evitare che a Lecco accadano tragedie come quella di Palermo. E' la proposta di Ambientalmente, la lista promossa dall'assessore all'ambiente Alessio Dossi, che ... Leggi su leccotoday

LeccoNews : ZANESI (AMBIENTALMENTE) SU CIRESA E GLI OMOFOBI: “COME PUÒ LUI MODERATO?” | 17/07/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Ambientalmente Lecco Legge anti-omofobia, Ambientalmente: “Come può Ciresa sostenere la protesta?” Lecco Notizie Legge anti-omofobia, Ambientalmente: “Come può Ciresa sostenere la protesta?”

LECCO – Una presenza che è stata notata quella del candidato sindaco del centrodestra Peppino Ciresa alla protesta di giovedì sera in piazza contro la nuova legge anti-omofobia (vedi articolo). Divers ...

Elezioni amministrative Lecco 2020: data, candidati e sondaggi

Une aperte nel 2020 a Lecco per le elezioni amministrative: la possibile data, chi sono i probabili candidati e cosa dicono i sondaggi in merito al voto. Elezioni amministrative Lecco 2020: si accende ...

LECCO – Una presenza che è stata notata quella del candidato sindaco del centrodestra Peppino Ciresa alla protesta di giovedì sera in piazza contro la nuova legge anti-omofobia (vedi articolo). Divers ...Une aperte nel 2020 a Lecco per le elezioni amministrative: la possibile data, chi sono i probabili candidati e cosa dicono i sondaggi in merito al voto. Elezioni amministrative Lecco 2020: si accende ...