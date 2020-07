Zaia arrabbiato: 'In Veneto le regole aggirate da alcuni infetti irresponsabili' (Di giovedì 16 luglio 2020) "Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Zaia arrabbiato Zaia arrabbiato: "In Veneto le regole aggirate da alcuni infetti irresponsabili" Globalist.it Zaia arrabbiato: "In Veneto le regole aggirate da alcuni infetti irresponsabili"

"Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Ven ...

In Italia 13mila infetti, ma gli “untori” sono i migranti: signori, gli sciacalli sono tornati

Seguitemi un secondo: in Italia in questo momento ci sono 13.179 persone ufficialmente positive al Covid-19. 13.179 persone che sono potenzialmente infettive e pericolose per la salute pubblica. In Lo ...

