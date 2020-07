Xbox Series X protagonista dell'Xbox Games Showcase: dettagli sulla durata e su cosa dobbiamo aspettarci (Di giovedì 16 luglio 2020) L'attesa è quasi finita: manca solo una settimana all'Xbox Games Showcase, l'evento che ci consentirà di sapere di più su Xbox Series X e sui suoi giochi. Nel tentativo di gestire in qualche modo le aspettative, Aaron Greenberg del marketing di Xbox, ha rivelato che la vetrina si concentrerà solo sui giochi, durerà circa un'ora e non presenterà nulla sul "business, dispositivi o notizie simili".Tra i giochi sappiamo con certezza che uno dei protagonisti sarà Halo Infinite, dato che la notizia è stata confermata anche dallo studio di sviluppo 343 Industries. Gli altri giochi sono supposizioni che sono state pubblicate sui social in tutto questo tempo. Ad ogni modo, Greenberg ... Leggi su eurogamer

