‘Uomini e Donne’, ex corteggiatrice a un passo dalle nozze: il video dell’originale proposta del fidanzato! (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo un anno, la storia tra l’ex corteggiatrice e influencer Megghi Galo (celebre anche per le sue liti con Giorgia Caladrulo e Taylor Mega) e l’imprenditore Alessandro Piscopo procede a gonfie vele e, proprio nel giorno del loro primo anniversario, Alessandro ha chiesto alla sua Megghi di sposarlo. La proposta è stata per l’ex corteggiatrice una bellissima sorpresa: il suo compagno, infatti, ha deciso di stupirla inviandole un tenero video in cui le presentava la nuovo arrivata della famiglia, ovvero la cagnolina Guapa, che Megghi desiderava da tanto, e poi le ha chiesto la mano. Di seguito il video della proposta: https://www.instagram.com/tv/CCobE4Lq539/?igshid=owwtng9gpp89 Ovviamente l’ex corteggiatrice ha risposto di ... Leggi su isaechia

