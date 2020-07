“Un angelo in più in cielo”. Lutto per Barbara D’Urso, il dolore della conduttrice sui social (Di giovedì 16 luglio 2020) “Un angelo di più in cielo”. Inizia così il messaggio che Barbara D’Urso ha voluto lasciare sui social. Un dolore per la conduttrice che spacca il cuore e che ha voluto condividere con tutti i suoi fan. Un gesto non nel costume di Barbara D’Urso che anzi ha sempre tenuto per sé la sfera privata e famigliare. Un esempio: i figli, con cui c’è un accordo non scritto. Né Barbara D’Urso né i figli vogliono infatti intromissioni nella sfera lavorativa. Caso che è di nuovo stato sottolineato durante il lockdown e motivo per cui i fan apprezzano Barbara D’urso che oggi piange Filippo De Luigi, attore, regista e sceneggiatore morto all’età di 81 anni. ... Leggi su caffeinamagazine

