Tina Cipollari, brutta gaffe sui social, il web: “Ridicola, impara l’Italiano” (FOTO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Finito Uomini e Donne, Tina Cipollari continua a generare scalpore con le sue simpatiche gaffe e i suoi interventi piccati. In queste ore, infatti, la dama ha pubblicato un post su Insatgram che sta generando parecchio clamore. Il motivo di tanto fracasso risiede nel fatto che l’opinionista del talk show pomeridiano ha commesso un grave errore ortografico nella didascalia del post. Il web è stato spietato, al punto che la dama è stata costretta ad una replica per chiarire la vicenda. La gaffe di Tina Cipollari In uno degli ultimi post pubblicati da Tina Cipollari su Insatgram è presente una gaffe davvero imbarazzante. La donna si è recata presso il suo parrucchiere di fiducia, ovvero, Federico Fashion ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Federico Fashion Style fa infuriare Tina Cipollari scopri il perchè - #Federico #Fashion #Style #infuriare - QuotidianPost : Lite tra Tina Cipollari e Federico Fashion Style: cosa è successo? - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style: c'entra Gemma Galg… - FunweekMag : Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style: c'entra Gemma Galgani... E' uno scherzo? - TrashCafoni : PECHINO EXPRESS : Tina Cipollari e Simone, Best Off #Spostati -