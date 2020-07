Tentativo di truffa tramite e-mail, l'Inps mette in guardia gli utenti (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un Tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a cliccare su un link che... Leggi su feedpress.me

szivy77 : RT @ultimenotizie: 'L’#Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che è finalizzata a… - GazzettaDelSud : Tentativo di truffa tramite e-mail, l'Inps mette in guardia gli utenti - ArmandaGelsomin : RT @ultimenotizie: 'L’#Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che è finalizzata a… - ademofonti : RT @ultimenotizie: 'L’#Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che è finalizzata a… - LietellalietaM : RT @ultimenotizie: 'L’#Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che è finalizzata a… -