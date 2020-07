Spal-Inter, i diffidati dei nerazzurri in vista della Roma (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono quattro i giocatori nerazzurri nella lista dei diffidati in occasione di Spal-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Al Paolo Mazza sono Borja Valero, De Vrij, Gagliardini e Vecino i quattro giocatori in diffida ma solo Gagliardini è stato inserito da Conte nell’11 titolare. In caso di ammonizione scatterà la squalifica automatica in vista della prossima partita: Roma-Inter in programma domenica 19 luglio alle 21:45 allo Stadio Olimpico. Leggi su sportface

Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - ICB1908 : Gooooolazzooooo SPAL 0 - 1 Inter ?? Candreva ??????????????? -