Spal-Inter, Conte a caccia del secondo posto. Formazioni e diretta dalle 21.45 (Di giovedì 16 luglio 2020) La 33esima giornata di Serie A si chiude stasera con Spal-Inter , ore 21.45. Dopo la goleada di martedì dell'Atalanta, 6-2, contro il Brescia, e le sfide di ieri, Bologna-Napoli , finita 1-1, Milan-... Leggi su quotidiano

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - fcin1908it : SPAL-Inter, le ultimissime: chance per Eriksen e Ranocchia. Skriniar torna titolare - Pall_Gonfiato : #SerieA: le probabili formazioni di #Spal-#Inter. Out #Lukaku - blab_live : #SerieA, #SpalInter @spalferrara @Inter nerazzurri per il bottino pieno contro i ferraresi quasi in B. Probabili fo… -