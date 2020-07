SPAL-Inter 0-4: le pagelle dei nerazzurri di Antonio Conte (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Inter supera la SPAL per 4-0 nel corso della 33a giornata di Serie A e si porta al secondo posto in classifica. Ecco le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte. Handanovic 6 - Non ha particolari problemi. È protagonista di un episodio controverso che fa infuriare la SPAL per un presunto rigore su Strefezza: lo slovacco se la cava grazie all'attenta analisi dell'arbitro. Skriniar 6,5 - Si comporta bene e tenta l'offensiva ogni tanto, buona la sua prestazione. Bastoni 6 - Un po'... Leggi su 90min

