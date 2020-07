Scontro acceso tra la Collovati e la Barra: "Ha qualche problema con le donne" - (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesca Galici Si accende lo Scontro tra le opinioniste Collovati e Barra sul trattamento del gossip da parte dei giornali dopo la puntata di Ogni mattina È Scontro aperto tra Caterina Collovati e Francesca Barra dopo la partecipazione delle due opinioniste a Ogni mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola in onda tutti i giorni su Tv8 a partire dalle 10. Il tema è uno dei più comuni: l'accusa ai giornali di fare notizia e gossip sull'intimità delle persone che pubblicano liberamente foto e video nei loro profili Instagram. Le due hanno prima discusso in diretta ma poi lo Scontro si è spostato proprio sul terreno dei social, dove Caterina Collovati ha voluto lasciare il suo commento su quanto ... Leggi su ilgiornale

È scontro aperto tra Caterina Collovati e Francesca Barra dopo la partecipazione delle due opinioniste a Ogni mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola in onda tutti i giorni su Tv8 a ...