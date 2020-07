Sampdoria-Cagliari 3-0, blucerchiati sempre più vicini alla salvezza (Di giovedì 16 luglio 2020) Con un magnifico tris la Sampdoria scaccia le paure e allontana praticamente definitivamente la zona rossa della classifica, avvicinandosi a grandi passi alla salvezza matematica, dopo una stagione travagliata, ma che in questo finale di stagione sta regalando soddisfazioni alla squadra di Ranieri. Prosegue invece il periodo poco felice del Cagliari di Zenga, che con questa sonora sconfitta continua nel suo periodo no. Il risultato finale, Sampdoria-Cagliari 3-0, non ammette repliche; c’è stata una sola squadra in campo! LE FORMAZIONI: Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty (69′ Bereszynski), Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini (69′ Bertolacci), Bonazzoli (69′ Quagliarella). A ... Leggi su sport.periodicodaily

