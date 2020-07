Ronaldo esaltato da Bruno Fernandes: "Ha più talento di tutti" (Di giovedì 16 luglio 2020) MANCHESTER, Inghilterra, - Compagno di Cristiano Ronaldo in nazionale, Bruno Fernandes esalta l'attaccante della Juventus: " Tra i giocatori incontrati nel corso della mia carriera, Cristiano Ronaldo ... Leggi su corrieredellosport

MANCHESTER (Inghilterra) - Compagno di Cristiano Ronaldo in nazionale, Bruno Fernandes esalta l'attaccante della Juventus: "Tra i giocatori incontrati nel corso della mia carriera, Cristiano Ronaldo è ...

Ziliani contro Pistocchi e Sarri: “Crede tanto nel gioco e poi tiene in campo Ronaldo non al meglio. È così che si fa l’allenatore?”

Paolo Ziliani risponde ad un tweet di Maurizio Pistocchi in cui quest’ultimo celebra il gioco del Sassuolo di Roberto De Zerbi, dopo il 3-3 di ieri sera fra neroverdi e bianconeri. “Contro Inter e Juv ...

