Roma, Sandro Piccinini sull'addio di Nela: "Pallotta vergognati!" (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma - Sebino Nela e la Roma si sono salutati per la seconda volta. Dopo l'addio da calciatore nel 1992, il club giallorosso ha deciso di non rinnovare il contratto da dirigente della Roma Femminile ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : FOTO - #Roma Duro attacco di Sandro #Piccinini in difesa di Sebino #Nela: '#Pallotta dovrebbe vergognarsi' - salvione : Roma, Sandro Piccinini sull'addio di Nela: 'Pallotta vergognati!' - sportli26181512 : #Roma, Sandro Piccinini sull'addio di Nela: 'Pallotta vergognati!': Il club giallorosso non ha rinnovato il contrat… - matasr34 : @RealPiccinini Sandro ci puoi anche dire chi è che l'ha assunto Sebino Nela o fa comodo solo sparare merda sulla Roma? - FedeMagoCena : RT @PolideportivoFC: #Lecce 1-3 #Fiorentina 88' E. Shakhov / 6' F. Chiesa, 38' Ghezzal, 40' P. Cutrone #Roma 2-1 #HellasVerona 10' Veretou… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sandro

ForzaRoma.info

Dopo il pareggio esterno in casa del Sassuolo e un gioco che stenta a decollare, sono molti i quesiti in casa Juventus: dai problemi all’interno della rosa a quelli fuori dal rettangolo verde Prima la ...Bellissimo quello di Reggio Emilia tra Sassuolo e Juventus, meno brillante ma comunque combattuto quello di Udine tra friulani e biancocelesti. Due pareggi che non cambiano i rapporti di forza in test ...