Roma, Bianda in prestito con diritto di riscatto allo Zulte Waregem (Di giovedì 16 luglio 2020) Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la Roma ha ceduto in prestito Bianda allo Zulte Waregem La Roma ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il proprio difensore classe 2000, William Bianda, al club belga dello Zulte Waregem. Il giocatore non ha ancora esordito con la prima squadra giallorossa ma ha registrato tante presenze con la Primavera allenata da De Rossi. Bianda era stato acquistato nell’estate del 2018 dall’ex direttore sportivo Monchi per 6 milioni di euro più 5 di bonus dal Lens. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Calciomercato Roma, Bianda ai saluti: va in Belgio - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Bianda allo Zulte Waregem in prestito con diritto di riscatto #AsRoma - romanewseu : Roma, #Bianda verso lo Zulte Waregem: ecco la formula #ASRoma #RomanewsEu - siamo_la_Roma : ?? #Bianda allo #ZulteWaregem (TWEET) ?? Operazione in chiusura ?? La formula del trasferimento #ASRoma

Arrivato per 6 milioni di euro più 5 di bonus, William Bianda alla Roma non ha disputato neppure una partita. Il difensore classe 2000 ha giocato soltanto nella Primavera giallorossa e ora si appresta ...

