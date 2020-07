Riccardo Scamarcio papà a sorpresa, chi è la compagna di 45 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Grandi novità nella vita dell’attore Riccardo Scamarcio che, quanto spifferato da Diva e Donna, sarebbe pronto per diventare papà tra poche settimane. Legato per lungo tempo alla collega Valeria Golino, Riccardo Scamarcio aveva deciso di voltare pagina qualche tempo fa insieme alla manager londinese Angharad Wood. Innamoratissimi, i due sono stati pizzicati insieme per le … L'articolo Riccardo Scamarcio papà a sorpresa, chi è la compagna di 45 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

