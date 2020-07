Petrolio, Opec Plus alla fase 2: tagli di produzione più leggeri da agosto (Di giovedì 16 luglio 2020) La domanda petrolifera è in ripresa dopo l’emergenza coronavirus e l’Opec Plus comincia – con cautela – a riaprire i rubinetti: i tagli si attenuano ma il mercato «e ne accorgerà a malapena», assicurano i sauditi Leggi su ilsole24ore

PaoloLuraschi : settimanali inventari di petrolio statunitense hanno evidenziato consistente utilizzo scorte supportando le quotazi… - infoiteconomia : Petrolio, Opec Plus sigla accordo per aumento produzione agosto - Fr_Macri : RT @degiorgiod: Petrolio, Covid ed Opec. Con @IlConteDiParis oggi su @LeFonti_Group - zazoomblog : Petrolio Opec Plus sigla accordo per aumento produzione agosto - #Petrolio #sigla #accordo #aumento - degiorgiod : Petrolio, Covid ed Opec. Con @IlConteDiParis oggi su @LeFonti_Group -