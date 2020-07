Paper Mario: abbiamo partecipato alla presentazione del gioco (Di giovedì 16 luglio 2020) Oggi abbiamo avuto il piacere di partecipare all’evento di presentazione su Paper Mario: The Origami King, tra gli ospiti anche Sio e Bibi Origami Oggi alle 16 siamo stati invitati da Nintendo ad un grazioso evento di presentazione su Paper Mario: The Origami King. Ospiti e presentatori sono stati: Bryan Box speaker di Radio 105, il fumettista Sio, Bibi Origami creatrice di origami e Davide Cavallone Brand Manager di Nintendo Italia. Con loro abbiamo potuto assistere alla reaction di Sio e Bibi ad uno dei trailer e parlato in modo rilassato sulle qualità del gioco. In particolare ciò che li ha colpiti maggiormente è la qualità dei design e la grande varietà negli ambienti di ... Leggi su tuttotek

