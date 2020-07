Panucci via da ConfindustriaFrancesca Mariotti Dg ad interim (Di giovedì 16 luglio 2020) Marcella Panucci non è più il direttore generale di Confindustria. Come anticipato da Affaritaliani.it, il neo presidente Carlo Bonomi ha impresso un'accelerazione (prima prevista a settembre) nell'uscita della manager che era in servizio in Viale dell'Astronomia dall'estate del 2012. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

