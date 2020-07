Palinsesti Rai, Elisa Isoardi “sostituita” da Antonella Clerici: parla Stefano Coletta e svela perché (Di giovedì 16 luglio 2020) Stefano Coletta in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai, ha parlato anche del nuovo impegno TV di Elisa Isoardi: “Ho preso un impegno con lei. Dopo ‘Ballando con le stelle’ sarà il volto di uno spazio settimanale sulla rete ammiraglia”. Elisa Isoardi “sostituita” da Antonella Clerici, parla Coletta e svela perché Durante la presentazione dei... L'articolo Palinsesti Rai, Elisa Isoardi “sostituita” da Antonella Clerici: parla Stefano Coletta e ... Leggi su blogtivvu

IlContiAndrea : #PalinsestiRai, ecco le 10 grandi novità: dal trio che non ti aspetti (#MariaDeFilippi, #SabrinaFerilli,… - Tg1Raiofficial : Novità e conferme nei #palinsesti @Raiofficialnews per l'autunno del 2020 e l'inizio del prossimo anno. @RaiUno… - RepSpettacoli : Palinsesti Rai, Coletta conferma: 'Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello' [di SILVIA FUMAROLA] [aggiornamento delle 1… - raffaellamucci1 : RT @espressonline: Se l'unica novità è Nunzia De Girolamo possiamo guardare tranquilli... #PalinsestiRai @dondibea - livelifeVale : RT @GiusCandela: Tutto ma proprio tutto su date, titoli, polemiche e dichiarazioni sui #palinsestirai. -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti Rai

Luca Bizzarri è uno che nella vita non ama l'inattività. E lo dimostra il suo incredibile curriculum: attore, comico, conduttore televisivo, direttore del Centro di Formazione Artistica e presidente d ...Sabaudia sempre più meta di ‘pellegrinaggio’ per le trasmissioni televisive di unta dei palinsesti nazionali. Martedì pomeriggio è stata la volta de “La Vita in Diretta – Estate” con due reporter ...