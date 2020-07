Palermo, bomba d’acqua in città: il messaggio di solidarietà di Amauri (Di giovedì 16 luglio 2020) Circa due ore di pioggia incessante, Palermo sommersa dall'acqua, il caos e la tragedia sfiorata.È quanto successo ieri pomeriggio nel capoluogo siciliano: una bomba d'acqua ha colpito la città di Palermo riversandosi principalmente nella nota zona Uditore/Via Leonardo Da Vinci. L'arteria principale della città, Viale Regione Siciliana, sommersa dall'acqua, più precisamente sotto i cavalcavia di Viale Lazio-Via Leonardo Da Vinci. L'acqua accumulatasi nel sottopassaggio ha raggiunto i 6/7 metri d'altezza, inondando interamente la strada e sommergendo auto, moto e camion abbandonate dagli autisti che si trovavano lì in quel momento. Soltanto oggi, dopo circa 24 ore, la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Le autorità competenti hanno lavorato tutta la notte e durante tutta la ... Leggi su mediagol

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - mussini_m : Mi dispiace per la bomba d'acqua a Palermo, mi dispiace anche che ogni volta succede qualcosa ci siano tante polemi… - Gigliom57 : RT @UmbertoNew: Quindi ricapitoliamo... #Palermo si allaga con 5 minuti di pioggia, seppur sotto forma di 'bomba d'acqua', con sacchetti d'… -