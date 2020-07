Nuova ordinanza anti Covid: aggiunti altri tre Paesi a rischio in lista (Di giovedì 16 luglio 2020) "Ho firmato una Nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio" di Covid-19, annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Chi è stato negli ultimi 14 ... Leggi su globalist

sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - IgorV01519720 : RT @BrioschiAnna: @marzia38580873 @chiossimanuela2 @robersperanza che pirla che sei, ??????una nuova ordinanza per tutte le ciofeche che arriv… - infoitinterno : Nuova ordinanza del ministro Speranza: Serbia , Montenegro e Kosovo nella lista dei paesi a rischio - chiossimanuela2 : RT @BrioschiAnna: @marzia38580873 @chiossimanuela2 @robersperanza che pirla che sei, ??????una nuova ordinanza per tutte le ciofeche che arriv… - BrioschiAnna : @marzia38580873 @chiossimanuela2 @robersperanza che pirla che sei, ??????una nuova ordinanza per tutte le ciofeche che… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza Covid, nuova ordinanza: altri 3 Paesi a rischio in lista Adnkronos “Stop agli ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo” (Roberto Speranza)

Roma, 16 lug. (askanews) – “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto ...

Covid-19. Blocco di aerei e treni da e per Serbia, Montenegro e Kosovo

L'annuncio di "una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio" di Covid-19 è arrivato poco fa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Chi è stato neg ...

Roma, 16 lug. (askanews) – “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto ...L'annuncio di "una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio" di Covid-19 è arrivato poco fa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Chi è stato neg ...