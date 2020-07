‘Ndrangheta, il maxi-processo Rinascita-Scott si terrà in Calabria: Bonafede firma protocollo d’intesa per utilizzo di un immobile a Lamezia (Di giovedì 16 luglio 2020) Il maxi-processo “Rinascita-Scott” si celebrerà in Calabria. Le udienze del più grande procedimento contro le cosche di ‘ndrangheta, il secondo più imponente della storia dopo quello a Cosa Nostra di Palermo, si terranno in un immobile di 3.300 metri quadri individuato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato il protocollo d’intesa con cui si definisce l’utilizzo dell’immobile: un’operazione finanziata e avvenuta con la collaborazione della Regione Calabria, del Demanio, degli uffici giudiziari di Catanzaro, dell’avvocatura e della struttura ... Leggi su ilfattoquotidiano

