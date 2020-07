Milano, portava il cane al parco: una donna 45enne violentata al Monte Stella (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo stupro poco dopo le 18 di mercoledì. La vittima è stata strattonata da un uomo di carnagione scura, presa con forza, trascinata in un punto appartato e violentata in modo brutale Leggi su corriere

Il caso del ragazzo fermato in stazione a Milano non ha nulla a che vedere con la mascherina o il razzismo Open Ghali e Myss Keta testimonial di uno spot per Milano

Ghali e Myss Keta sono tra i protagonisti e testimonial del nuovo spot dedicato alla città di Milano. Tramite la piattaforma YesMilano, il comune meneghino ha condiviso un video con i due cantanti, ma ...

Apre a Milano il primo Mediaworld Tech Village al mondo

MediaWorld ha scelto Milano per aprire il primo Tech Village al mondo, un experience center dedicato all’innovazione con la presenza diretta dei principali leader tecnologici internazionali. Il Tech V ...

