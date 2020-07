Mef, fisco sia sistema efficiente ed equo per sostenere ripresa (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Migliorare la governance del sistema fiscale, sostenere la crescita del Paese ed elevare la qualità dei servizi resi ai contribuenti-utenti, favorire la compliance volontaria e prevenire gli inadempimenti tributari, contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, assicurare la legalità negli ambiti di competenza. Sono i principali obiettivi dell’Atto di indirizzo sulle politiche fiscali per gli anni 2020-2022, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e reso noto dal Mef. Tra le varie misure, “per rafforzare l’efficacia della riscossione, oltre alle normali ordinarie procedure di riscossione mediante ruolo, sarà assicurato il completamento del percorso di chiusura delle posizioni debitorie ancora aperte e in particolare, l’attuazione delle ... Leggi su quifinanza

UilTrapani : RT @UILofficial: #FISCO @proiettid1: Gli indirizzi del #MEF nella lotta all'evasione fiscale sono un passo nella direzione giusta, bene inc… - UILofficial : #FISCO @proiettid1: Gli indirizzi del #MEF nella lotta all'evasione fiscale sono un passo nella direzione giusta, b… - CretellaRoberta : Mef: 'Un fisco più equo ed efficiente per sostenere la ripresa': E' online l'atto di indirizzo del ministero… - fisco24_info : Mef: 'Un fisco più equo ed efficiente per sostenere la ripresa': E' online l'atto di indirizzo del ministero - PatimoStefano : Mef: ‘Un fisco più equo ed efficiente per sostenere la ripresa’ -