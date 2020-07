Maxi truffa bitcoin, Consumerismo lancia task force “antiscam” (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Il caso degli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg e Kanye West hackerati per promuovere una truffa legata ai bitcoin è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno assai più diffuso, denunciato di recente anche un Italia da Consumerismo no profit. Lo afferma l’associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, che proprio pochi giorni fa aveva lanciato l’allarme sulla crescita di raggiri e truffe sul web legate all’emergenza coronavirus. “In Italia si registra una preoccupante crescita delle truffe legate a bitcoin, criptovalute, sistemi piramidali, schemi Ponzi ( famoso modello economico truffaldino, ndr) che fa leva sulle difficoltà economiche dei ... Leggi su quifinanza

