Mauro Romano potrebbe essere ancora vivo. Chi l’ha visto mostra l’invecchiamento (Di giovedì 16 luglio 2020) Non hanno più parole mamma Bianca e papà Natale, si affidano alla forza dell’avvocato Antonio La Scala con la speranza che presto arrivi una svolta decisiva in questa triste storia. Da oltre 40 anni combattono per avere giustizia e verità sulla scomparsa del piccolo Mauro Romano, il loro adorato figlio. Aveva sei anni quel maledetto giorno di giugno, quando è stato sequestrato a Racale, in provincia di Lecce. Da quel giorno un calvario per questa famiglia che però non si è mai arresa. Qualche settimana fa è arrivata la prima importante novità dalle indagini svolte dalla procura di Lecce: il nome della persona che avrebbe sequestrato Mauro. Non il pedofilo da sempre sospettato, ma un amico di famiglia del quale i genitori del bambino scomparso mai avrebbero dubitato. E ... Leggi su ultimenotizieflash

