Maria De Filippi su Rai Uno a novembre per un nuovo programma

Questa mattina si sono tenuti i Palinsesti Rai ed oltre la conferma di Amadeus e Fiorello al timone del Festival di Sanremo 2021 (slittato a marzo a causa dell'emergenza sanitaria), il direttore di Rai Uno ha confermato anche il ritorno di Maria De Filippi sulla prima rete Rai con un nuovo programma contro la violenza sulle donne. Uno show evento che andrà in onda proprio il 25 novembre, durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Insieme a Maria De Filippi ci saranno anche Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. "Maria De Filippi sbarcherà in Rai" – ha dichiarato il direttore di Rai Uno via TvBlog – "Assieme a lei ci saranno altre due grandi donne: Sabrina Ferilli e

