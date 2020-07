Maltempo, a Palermo un metro d’acqua in 2 ore: nessuna vittima accertata (Di giovedì 16 luglio 2020) PALERMO – Un nubifragio ha colpito ieri pomeriggio la citta’ di Palermo ha causato due dipersi. Si tratta di due persone che sono rimaste bloccate in uno dei sottopassaggi di viale Regione Siciliana, la circonvallazione della citta’, quello all’altezza di via Leonardo Da Vinci. Nessuna vittima accertata dai sommozzatori dei vigili de fuoco impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato: individuate auto sommerse, proseguono le ricerche per escludere la presenza di persone. Idrovore al lavoro per abbassare il livello d’acqua.ORLANDO: UN METRO PIOGGIA IN 2 ORE, NESSUNA ALLERTA Leggi su dire

emergenzavvf : ?? #Palermo #maltempo, i sommozzatori dei #vigilidelfuoco hanno individuato l’auto sommersa dall’acqua in un sottop… - GiovanniToti : Vicini agli abitanti di #Palermo, colpita da un nubifragio che ha causato due morti, rimasti intrappolati nella lor… - fanpage : #maltempo a #Palermo, nubifragio si abbatte sulla città #15luglio - DogeViva : RT @ChiodiDonatella: BOMBA D'ACQUA A #PALERMO: DUE MORTI. Le strade che diventano fiumi. La furia dell'acqua travolge tutto. Due le vittim… - enrydamy : RT @cicciogia: Mentre #Palermo piange i morti dell'improvvisa ondata di maltempo, la campagna elettorale dello sciacallo verde continua. Pe… -