Mafia: Di Matteo (Csm), 'Messina Denaro custode di segreti, ha potere di ricatto a istituzioni' (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Matteo Messina Denaro è certamente custode di segreti di quel periodo, di quella campagna stragista del 1993 che lo rendono in grado ancora di esercitare un potere di ricatto nei confronti delle istituzioni". Lo ha detto a Tg2 Post il consigliere del Csm Nino Di Matteo. "Ecco perché sarebbe veramente un segnale bello se finalmente venisse rintracciato, arrestato", dice. Leggi su liberoquotidiano

