L’esercito degli USA sta usando i videogiochi per reclutare nuovi giovani (Di giovedì 16 luglio 2020) Giocatori arruolati dalla Marina, Air Force e esercito stanno sfruttando Twitch per arruolare nuovi giovani. E’ questa la nuova moda negli Stati Uniti: sfruttare i videogiochi per il bene del paese. In particolare questa campagna serve per evitare che l’esercito, la marina e l’Air Force rimangano senza nuovi giovani dato che la voglia di arruolarsi si sta smarrendo. Proprio per questo Air Force, Navy e Army possiedono un canale dedicato e un team di esports con il quale fanno dirette quasi tutti i giorni su Twitch. Le squadre sono composte da giocatori professionisti e per questo partecipano ai tornei regolamentari guadagnando anche premi in denaro. In realtà però la loro missione è un’altra ossia quella di arruolare nuovi ... Leggi su esports247

