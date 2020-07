Le rassicurazioni di Flavio Zerella sulla propria salute: “Ora sono sereno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il messaggio postato ieri, in cui annunciava problemi di salute, Flavio Zerella ha voluto rassicurare tutti con un nuovo post sul proprio profilo instagram. L’ex concorrente di Temptation Island, programma al quale partecipò in coppia con l’allora fidanzata Roberta Mercurio, ha voluto tranquillizzare sulle proprie condizioni. “Come ho specificato non è nulla di grave. Zona basso ventre, ora sono sereno: è solo un’infezione. Devo solo assumere cortisone e antibiotici, i quali non mi abbattono. Ci vogliono dei giorni per guarire ma già sto un po’ meglio”, ha specificato Zerella. Notizie positive, insomma, per il sannita che sta affrontando la situazione insieme alla compagna Nunzia Sansone. L'articolo Le ... Leggi su anteprima24

