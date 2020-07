Juventus con il freno a mano tirato. Con la Lazio è decisiva o quasi (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus si lecca le ferite dopo la trasferta di Reggio Emilia. Una gara che, dopo appena 12 minuti, sembrava già in discesa per i campioni d'Italia, grazie alle reti di Danilo e di Higuain , e che ... Leggi su quotidiano

Al Mapei Stadium è disputata la gara di campionato tra Sassuolo e Juventus con i neri verdi che sotto di 2 reti, sono riusciti nell’impresa di ribaltare il risultato, come accaduto di recente anche al ...S'è fermata la Juve di Sarri. Due punti in tre partite, nove gol concessi in 270 minuti, una condizione fisica allarmante nonostante la rosa nettamente migliore nell'intera Serie A per varietà e profo ...