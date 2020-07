Inter, Conte: “Campionato nelle mani della Juve ma noi abbiamo entusiasmo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Vittoria netta per l'Inter allo stadio "Mazza" di Ferrara, dove i ragazzi di Antonio Conte superano la SPAL con un poker che vede andare in gol quattro nerazzurri diversi: Candreva apre le marcature, Biraghi raddoppia, Sanchez firma il tris e Gagliardini chiude definitivamente il match."Per noi era importante dare un segnale di continuità e convinzione - ha dichiarato Antonio Conte al termine del match -. Queste sono partite che sulla carta possono sembrare scontate, ma in Serie A non c'è nulla di scontato. Siamo stati bravi a scendere in campo con la voglia di mettere un'ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League e riportarci al secondo posto in classifica".Sulla prova di Eriksen: "Christian sta lavorando e sta cercando di entrare in determinati meccanismi, di ambientarsi in un ... Leggi su itasportpress

